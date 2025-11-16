امریکا کی غیر حاضری،چین کوپ 30کا کلائمیٹ ڈپلومیسی لیڈر بن گیا
بیلم (اے پی پی)امریکا کی غیر حاضری میں چین کوپ 30کا کلائمیٹ ڈپلومیسی لیڈر بن گیا۔عالمی خبررساں ادارے کے مطابق برازیل کے شہر بیلم میں جاری کوپ 30اقوام متحدہ کی۔۔۔
سالانہ ماحولیاتی کانفرنس میں پہلی بار تین دہائیوں میں امریکا کی غیر حاضری کے بعد چین عالمی حدت کم کرنے کی کوششوں میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ۔چین کا پویلین کانفرنس کے داخلی ہال میں نمایاں مقام پر ہے ، جہاں اس کی بڑی توانائی کمپنیوں کے عہدیداران گرین فیوچر کے اپنے وژن پیش کر رہے ہیں اور ڈپلومیٹس مذاکرات کے پس پردہ کام کر کے کانفرنس کی تعمیری پیش رفت کو یقینی بنا رہے ہیں۔