صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینن :آئینی ترمیم منظور ،سینیٹ کی تشکیل ،صدرکے عہدے کی مدت 5سے بڑھا کر7سال کردی گئی

  • دنیا میرے آگے
بینن :آئینی ترمیم منظور ،سینیٹ کی تشکیل ،صدرکے عہدے کی مدت 5سے بڑھا کر7سال کردی گئی

کوٹونو(اے ایف پی)مغربی افریقی ملک بینن میں قانون سازوں نے گزشتہ روز ایک آئینی ترمیم کی منظوری دی ،جس میں صدارتی عہدے کی مدت پانچ سال سے بڑھا کر سات سال کر دی گئی۔۔۔

 اور پارلیمان کا ایوانِ بالا(سینیٹ)تشکیل دیا گیا جس کے ارکان کی تعداد کم ازکم 25ہوگی،آئینی ترمیم کے حق میں 90 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے ۔ موجودہ سربراہ مملکت پیٹریس ٹیلون ایک دہائی تک اقتدار میں رہنے کے بعد آئندہ اپریل میں مستعفی ہو جائیں گے جبکہ وزیر خزانہ رومولڈ وڈاگنی اپریل کے صدارتی انتخابات جیتنے کیلئے فیورٹ امیدوار ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak