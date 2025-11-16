بینن :آئینی ترمیم منظور ،سینیٹ کی تشکیل ،صدرکے عہدے کی مدت 5سے بڑھا کر7سال کردی گئی
کوٹونو(اے ایف پی)مغربی افریقی ملک بینن میں قانون سازوں نے گزشتہ روز ایک آئینی ترمیم کی منظوری دی ،جس میں صدارتی عہدے کی مدت پانچ سال سے بڑھا کر سات سال کر دی گئی۔۔۔
اور پارلیمان کا ایوانِ بالا(سینیٹ)تشکیل دیا گیا جس کے ارکان کی تعداد کم ازکم 25ہوگی،آئینی ترمیم کے حق میں 90 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے ۔ موجودہ سربراہ مملکت پیٹریس ٹیلون ایک دہائی تک اقتدار میں رہنے کے بعد آئندہ اپریل میں مستعفی ہو جائیں گے جبکہ وزیر خزانہ رومولڈ وڈاگنی اپریل کے صدارتی انتخابات جیتنے کیلئے فیورٹ امیدوار ہیں ۔