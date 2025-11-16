صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی بی سی کیخلاف مقدمے کا اعلان

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کردیا۔ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہاکہ۔۔۔

 وکلا کی رائے ہے کہ بی بی سی پرایک ارب ڈالریا اس سے زائدکاہرجانہ کیاجائے ،ہم ممکنہ طور پراگلے ہفتے میں بی بی سی کے خلاف امریکا میں مقدمہ دائر کریں گے ۔ بی بی سی کے معاملے پر ابھی تک برطانوی وزیراعظم سے بات نہیں ہوئی، اس معاملے پر سر کیئر سٹارمر سے بات کروں گا۔واضح رہے کہ بی بی سی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اُن کی تقریر کی غلط ایڈیٹنگ کرنے پر معافی مانگ لی تھی تاہم ادارے نے معاوضہ دینے سے انکار کردیا تھا۔

