محمد بن سلمان کو اسرائیل کیساتھ تعلقات کی جلد ی نہیں :اکانومسٹ
انہیں احساس کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کے بغیر مفادات پورے نہیں کرسکتی
لندن (نیوز ڈیسک )برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اسرائیل تسلیم کرنے کی کو ئی جلدی نہیں کیونکہ اب امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو خوش کرنا ضروری نہیں رہا۔ جریدے کے مطابق، پانچ سال تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ ابراہیم معاہدوں میں سب سے بڑا انعام سعودی عرب ہی ہوگا، لیکن اب ریاض کی پالیسی بدل چکی ہے ، شہزادہ محمد بن سلمان اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھی سعودی عرب کے بغیر مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات پورے نہیں کر سکتی۔ مضمون میں لکھا گیا کہ سعودی عرب اب چین، روس اور برکس کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے خودمختار خارجہ پالیسی اپنا رہا ہے ۔غزہ کی جنگ کے بعد عرب عوام میں اسرائیل مخالف جذبات عروج پر ہیں، اس لیے ریاض فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔سعودی عرب نے امریکیوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ سعودی فرسٹ پالیسی ہی مقدم ہے ، نہ کہ اسرائیل فرسٹ۔