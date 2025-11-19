صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد بن سلمان کو اسرائیل کیساتھ تعلقات کی جلد ی نہیں :اکانومسٹ

  • دنیا میرے آگے
محمد بن سلمان کو اسرائیل کیساتھ تعلقات کی جلد ی نہیں :اکانومسٹ

انہیں احساس کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کے بغیر مفادات پورے نہیں کرسکتی

 لندن (نیوز ڈیسک )برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اسرائیل تسلیم کرنے کی کو ئی جلدی نہیں کیونکہ اب امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو خوش کرنا ضروری نہیں رہا۔ جریدے کے مطابق، پانچ سال تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ ابراہیم معاہدوں میں سب سے بڑا انعام سعودی عرب ہی ہوگا، لیکن اب ریاض کی پالیسی بدل چکی ہے ، شہزادہ محمد بن سلمان اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھی سعودی عرب کے بغیر مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات پورے نہیں کر سکتی۔ مضمون میں لکھا گیا کہ سعودی عرب اب چین، روس اور برکس کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے خودمختار خارجہ پالیسی اپنا رہا ہے ۔غزہ کی جنگ کے بعد عرب عوام میں اسرائیل مخالف جذبات عروج پر ہیں، اس لیے ریاض فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔سعودی عرب نے امریکیوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ سعودی فرسٹ پالیسی ہی مقدم ہے ، نہ کہ اسرائیل فرسٹ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دیپیکا پڈوکون نے بھاری معاوضے والی فلمیں چھوڑنے کی وجہ بتادی

صبا قمر سے دشمنی نہیں، میڈیا مقابلے کا تاثر دیتا :ماہرہ

پریانکا چوپڑا کی 6سال بعد بھارتی سینما میں واپسی

بار بار سمجھا کر بیوی کو گرومنگ کا عادی بنایا:احسن خان

ادیتی راؤ کا جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے جانے کا انکشاف

اولڈ ایج ہوم میں ماؤں کی بے بسی پر دل ٹوٹ گیا:پروین اکبر

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak