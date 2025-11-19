صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھ فارجسٹس کا 23 نومبر کو خالصتان ریفرنڈم کرانے کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
اوٹاوا(مانیٹرنگ ڈیسک)سکھ فارجسٹس نے کینیڈا کی حکومت کی اجازت سے 23 نومبرکو خالصتان ریفرنڈم کرانے کا اعلان کردیا۔۔۔

گرپتونت سنگھ پنوں نے کہا کہ دنیا بھر کی سکھ برادری اس ریفرنڈم میں شرکت کر کے پنجاب کی آزادی کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرے ۔ سکھ فار جسٹس نے خالصتان تحریک کو بھارت سے لاحق خطرات کی تفصیلی معلومات بھی کینیڈین حکومت کے سپرد کر دی ہیں۔کینیڈا کا خالصتان کے حق میں واضح مؤقف مودی کی اندرونی اور بیرونی ناکامیوں کو عالمی سطح پر عیاں کر رہا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بھارت میں انسانی اور جمہوری حقوق کس طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔

 

 

