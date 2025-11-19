صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطینیوں کا بے دخلی کیخلاف مظاہرہ،اسرائیل کی فائرنگ،صحافی زخمی

مقبوضہ مغربی کنارے میں گاڑی سے کچلنے اور چاقو حملے میں شہری جاں بحق ،3زخمی غزہ میں حماس کی طرف سے عملے کو حراست میں لینے پر آبی کمپنی نے کام روک دیا

مقبوضہ بیت المقدس(نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقہ نور شمس مہاجر کیمپ سے اسرائیل کی جانب سے بے دخلی کے خلاف فلسطینیوں   نے احتجاجی مظاہرہ کیا، اس دوران اسرائیلی فوج نے مظاہر ے کی کوریج کرنے والے غیرملکی میڈیا کے صحافی فادی یاسین کو ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کردیا۔ دریں اثنا مقبوضہ مغربی کنارے میں گاڑی سے کچلنے اور چاقو سے حملے کے ایک واقعے میں ایک شخص جاں بحق اور تین زخمی ہو گئے ۔ادھر حماس نے غزہ انکلیو کی تقریباً نصف آبادی کے لیے پانی صاف کرنے کا پلانٹ چلانے والی ایک آبی کمپنی کے عملے کے ایک رکن کو حراست میں لے لیا،جس پر کمپنی نے احتجاجاً اپنا کام روک دیا ۔عبدالسلام یاسین کمپنی کے بورڈ ممبر یوسف یاسین نے کہا کہ اس اقدام سے 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوں گے جو عموماً کمپنی سے پانی لیتے ہیں۔ جنگ کے دوران پائپ لائن نیٹ ورک کو بری طرح نقصان پہنچا جس کے بعد انکلیو میں پانی کے کنٹینرز لانے والے 70 سے زائد ٹرکوں نے بھی کام روک دیا ہے ۔

 

 

 

