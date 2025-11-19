بھارت ، 100 روپے رشوت کے الزام میں گرفتار ملزم 39 سال بعد بری
نئی دہلی(آئی این پی )بھارت میں ایک سو روپے کی رشوت لینے کے الزام میں گرفتار ملزم کو 39 سال بعد باعزت بری کر دیا گیا۔غیر منقسم مدھیہ پردیش میں شہر رائے کے اودھیا پاڑہ کے 84 سالہ جگیشور پرساد آودھیا کو 1986 میں 100 روپے رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔۔۔
وہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں کلرک کے طور پر کام کر تے تھے ۔جگیشور پرساد آودھیا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اب بے معنی ہے ۔ میری نوکری ختم ہو گئی۔ معاشرے نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔میں بچوں کو تعلیم نہیں دے سکا، ان کی شادی نہیں کر سکا، رشتہ داروں نے مجھ سے قطع تعلقی کر لی، مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے میری بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ اب کیا کوئی مجھے یہ سب واپس دلا سکتا ہے ؟39 سال بعد بری