پاکستان ہمیشہ بنگلہ دیش کی خوشحالی و ترقی کا خواہاں :فضل الرحمن

ڈھاکہ(این این آئی)جمعیت علمائے اسلام (ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ بنگلہ دیش کی خوشحالی، ترقی، استحکام اور فلاح کا خواہاں ہے ،پاکستان بنگلہ دیش کو بھائی کی طرح دیکھتا ہے اور۔۔۔

 ماضی کی تلخ یادیں بھول چکا ۔یہ بات انہوں نے منگل کو بنگلہ دیش۔چین میتری کانفرنس سینٹر کے ہارمنی ہال میں جمعیت علمائے اسلام بنگلہ دیش کے اراکین کے اجتماع میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی۔جمعیت علمائے اسلام(جے یو آئی )بنگلہ دیش کے صدر مولانا عبیداللہ فاروق کی زیر صدارت اور مرکزی سیکرٹری مولانا منجور الاسلام آفندی کی زیر نگرانی اجلاس میں سینئر نائب صدر مولانا عبدالرب یوسفی ،جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری اور جمعیت علما ئے اسلام نیپال کے نائب صدر مولانا شفیق الرحمن قاسمی بھی شریک ہوئے ۔مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے ، دنیا بھر میں فساد امریکا پھیلا رہا ہے ،مسلمانوں کے اندر اختلافات دشمنوں کو حملوں کا موقع فراہم کر رہے ہیں ،پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خیرسگالی کے جذبات دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے ۔اس موقع پر بی این پی، اے بی پارٹی، اسلامی تحریک بنگلہ دیش، این سی پی، لیبر پارٹی، جاگپار، عوامی پارٹی، خلافت تحریک، بنگلہ دیش خلافت مجلس اور نظام اسلام پارٹی کے نمایاں سیاسی و سماجی رہنما بھی موجود تھے ۔

 

