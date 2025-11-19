بٹ کوائن 7ماہ میں پہلی بار 90ہزار ڈالر سے نیچے گر گیا
سنگاپور(رائٹرز)بٹ کوائن منگل کے روز سات ماہ میں پہلی بار 90 ہزار ڈالر سے نیچے گر گیا، جو اس بات کی تازہ ترین علامت ہے کہ مالیاتی منڈیوں میں سرمایہ کاروں کی خطرہ مول لینے کی خواہش کم ہو رہی ہے ۔۔۔
خطرے کے لیے حساس اس کرپٹو کرنسی نے رواں سال کے تمام حاصل کردہ فوائد کھو دئیے اور اب اکتوبر میں ایک لاکھ 26 ہزار سے اوپر کی اپنی اعلیٰ ترین سطح سے تقریباً 30 فیصد نیچے ہے ۔ یورپی تجارتی اوقات کے دوران یہ 91 ہزار 338 ڈالر پر صفر اعشاریہ 5 فیصد کمی کے ساتھ ٹریڈ ہوا، اس سے پہلے یہ 89ہزار 286ڈالر کی کم ترین سطح تک گر گیا تھا۔