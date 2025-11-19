صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
بٹ کوائن 7ماہ میں پہلی بار 90ہزار ڈالر سے نیچے گر گیا

سنگاپور(رائٹرز)بٹ کوائن منگل کے روز سات ماہ میں پہلی بار 90 ہزار ڈالر سے نیچے گر گیا، جو اس بات کی تازہ ترین علامت ہے کہ مالیاتی منڈیوں میں سرمایہ کاروں کی خطرہ مول لینے کی خواہش کم ہو رہی ہے ۔۔۔

خطرے کے لیے حساس اس کرپٹو کرنسی نے رواں سال کے تمام حاصل کردہ فوائد کھو دئیے اور اب اکتوبر میں ایک لاکھ 26 ہزار سے اوپر کی اپنی اعلیٰ ترین سطح سے تقریباً 30 فیصد نیچے ہے ۔ یورپی تجارتی اوقات کے دوران یہ 91 ہزار 338 ڈالر پر صفر اعشاریہ 5 فیصد کمی کے ساتھ ٹریڈ ہوا، اس سے پہلے یہ 89ہزار 286ڈالر کی کم ترین سطح تک گر گیا تھا۔

 

پاکستان

سلامتی کونسل : ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ منظور : قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک کا ووٹ، روس، چین نے رائے شماری میں حصہ لیانہ ویٹو استعمال کیا

سعودی عرب کیساتھ دفاعی معاہدے پر پہنچ چکے : ٹرمپ، اسرائیل کیساتھ تعلقات سے پہلے فلسطینی ریاست کی طرف واضح راستہ ضروری : محمد بن سلمان

ای سی سی : پاک ایران سرحد پر باڑ، لائٹنگ کیلئے 50 ارب کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور

27 ویں ترمیم : سپریم جوڈیشل کونسل، جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو

آزاد کشمیر : نومنتخب وزیر اعظم فیصل راٹھور نے حلف اٹھالیا : ہم بند کمروں میں بیٹھ کر حکومت نہیں چلائینگے : بلاول

کالعدم تنظیم کیخلاف دیگر صوبوں میں بھی کارروائی، وفاق سے رابطہ کرینگے : پنجاب حکومت

