ٹرمپ کا سی این این کیخلاف مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ برقرار
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی وفاقی اپیل کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سی این این کے خلاف دائر کیے گئے ساڑھے 47کروڑ ڈالر کے ہرجانے کے مقدمے کو خارج کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔۔۔
، جس میں سی این این نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے چوری ہونے کے ان کے دعوے کو "بڑا جھوٹ" قرار دیا تھا۔ڈسٹرکٹ کورٹ کی جج راگ سنگھل، جنہیں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنی پہلی مدت کے دوران مقرر کیا تھا، نے جولائی 2023 میں کیبل نیوز نیٹ ورک کے خلاف ٹرمپ کا مقدمہ خارج کیا تھا۔اپیل کورٹ کے تین ججوں کے پینل نے بھی اس سے اتفاق کیا اور کہا ٹرمپ سی این این کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔