پیرس: سزا یافتہ یہودی آرمی کیپٹن کی بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی
پیرس(اے ایف پی) فرانس نے 1894 میں غداری کے غلط الزام میں عمر قید کی سزا پانے والے یہودی آرمی کیپٹن الفریڈ ڈریفس کو تلافی کی کارروائی کے طورپر ترقی دے کر بریگیڈیئر جنرل کا عہدہ دے دیا۔صدر ایمانوئل میکخواں اور وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو نے اس ترقی (پروموشن)کے قانون پر دستخط کیے ۔
