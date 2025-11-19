صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرس: سزا یافتہ یہودی آرمی کیپٹن کی بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی

پیرس(اے ایف پی) فرانس نے 1894 میں غداری کے غلط الزام میں عمر قید کی سزا پانے والے یہودی آرمی کیپٹن الفریڈ ڈریفس کو تلافی کی کارروائی کے طورپر ترقی دے کر بریگیڈیئر جنرل کا عہدہ دے دیا۔صدر ایمانوئل میکخواں اور وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو نے اس ترقی (پروموشن)کے قانون پر دستخط کیے ۔

