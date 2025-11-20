جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی فائلیں،ٹرمپ کا بل پر دستخط کا وعدہ
سرکاری ریکارڈز عوام کیلئے جاری ہونگے ،امریکی صدر نے پہلے بل کی مخالفت کی تھی انتظامیہ کچھ معلومات چھپانے کیلئے رکاوٹ یا قانونی طریقے اختیار کر سکتی ، ماہرین
واشنگٹن (اے ایف پی، رائٹرز )امریکی کانگریس نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے بارے میں سرکاری ریکارڈز عوام کے لیے جاری کیے جائیں گے ۔ اب بل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ٹرمپ نے پہلے اس بل کی مخالفت کی تھی لیکن ہفتے کے اختتام پر انہوں نے اپنی رائے بدل دی اور اس بل کو کانگریس سے بغیر کسی رکاوٹ کے منظور کرا دیا جس سے دو پارٹیوں کی شراکت داری دکھائی دی۔اب توجہ صدر ٹرمپ پر ہے ، جو پہلے ایپسٹین کے قریبی تعلقات میں رہے ہیں۔
صدر نے بل پر دستخط کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن ماہرین خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ کچھ معلومات چھپانے کے لیے رکاوٹ یا قانونی طریقے اختیار کر سکتی ہے ۔بل کے تحت محکمہ انصاف کو ایک ماہ کے اندر غیر خفیہ فائلیں آن لائن شائع کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، جن میں ٹرانسکرپٹس، فلائٹ لاگز اور مواصلات شامل ہیں۔ صرف ذاتی معلومات یا قانونی اور سکیورٹی خدشات کے لیے کچھ استثنیٰ دیا گیا ہے ۔ایپسٹین ایک امیر سرمایہ کار تھا جو برسوں تک طاقتور افراد، سیاستدانوں اور مشہور شخصیات کے ساتھ روابط رکھتا تھا۔ وہ لڑکیوں اور نوجوان خواتین کے جنسی استحصال کے الزامات میں بھی ملوث رہا۔لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بل پر عمل درآمد کے دوران کچھ حساس معلومات چھپائی جا سکتی ہیں، کیونکہ کچھ تحقیقات ابھی جاری ہیں، جس میں صدر ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں ایپسٹین اور ڈیموکریٹس کے تعلقات کی چھان بین بھی شامل ہے ۔