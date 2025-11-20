مقبوضہ کشمیر :بھارتی فوجی گاڑی نے مسلم خاتون کو کچل دیا
ضلع بڈگا م میں بھارتی فوجی زخمی 32سالہ ثوبیہ کوسڑک پر سسکتا ہوا چھوڑ گئے شہریوں نے ہسپتال پہنچایا ،جانبر نہ ہوسکی ،شہریوں کا بھارتی فوج کیخلاف احتجاج
سری نگر (مانیٹرنگ ڈیسک )قابض بھارتی فوج نے مسلم نسل کشی کیلئے نیا طریقہ ایجاد کرلیا ۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کے ضلع بڈگام میں بھارتی فوج کی تیز رفتار گاڑی نے راہ چلتی مسلم خاتون کو کچل دیا،خاتون شدید زخمی ہوگئیں جنہیں بھارتی فوج کے اہلکار موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر بھی سڑک پر سسکتا چھوڑ گئے ۔عینی شاہدین کے بقول جائے حادثہ پر موجود شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خاتون کو ہسپتال منتقل کیا ، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں۔خاتون کی شناخت 32 سالہ ثوبیہ جان کے نام سے ہوئی جو سری نگر کی رہائشی ہیں اور کسی کام سے بڈگام آئی تھیں۔مسلم خاتون کی لاش گھر پہنچی تو علاقے میں کہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ میں مقامی حریت رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔تدفین کے بعد علاقہ مکینوں نے قابض بھارتی فوج کے خلاف شدید احتجاج کیا اور جدوجہد آزادی کشمیر کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔