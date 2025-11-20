وائٹ ہاؤس میں عشائیہ ،ایلون مسک کی موجودگی موضوع بحث
واشنگٹن (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اعزا ز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا جس میں دنیا کی ارب پتی شخصیت ایلون مسک کی شرکت نے عالمی سطح پر غیر معمولی توجہ حاصل کر لی ۔۔۔
سوشل میڈیا پر ایلون مسک اور ولی عہد شہزادہ کی ملاقات جہاں موضوعِ بحث بنی وہیں عشائیے میں شرکت کو ایلون اور ٹرمپ کے خراب تعلقات میں ممکنہ بہتری کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے ۔ ڈنر میں پرتگال کے فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو اور اینویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ بھی موجود تھے ۔