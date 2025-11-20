صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر کو دوبارہ فعال کرنے کیلئے تیار

  • دنیا میرے آگے
ٹوکیو(مانیٹرنگ ڈیسک )جاپان رواں ہفتے دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر کو دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے گا، جسے 2011 میں حادثے کے بعد بند کردیا گیا تھا۔۔۔

جوہری پلانٹ کی ری اوپننگ کے حوالے سے صوبہ نیئیگاتا کے گورنر ہیدیویو ہانازومی کل پریس کانفرنس کریں گے ، ذرائع کا کہناہے کہ کاشیوازاکی کاریوا کے سات میں سے صرف ایک ری ایکٹر کو دوبارہ فعال کیا جائے گا۔واضح رہے کہ 2011 کے سونامی اور فوکوشیما دائیچی جوہری پاور پلانٹ میں ہونے والی تباہی کے بعد جاپان نے اپنے تمام جوہری ری ایکٹر بند کر دئیے تھے ،جس میں سے 14اب تک بحال ہوچکے ہیں ۔

 

 

 

