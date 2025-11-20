اسرائیلی طیاروں کی بمباری ،غزہ 22،لبنان میں 13شہید
غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ،متعددافرادزخمی ہوئے :غزہ سول ڈیفنس
غزہ ،بیروت،واشنگٹن (اے ایف پی )جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا تے ہوئے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کرکے 22فلسطینیوں کو شہید کردیا جبکہ لبنان پراسرائیلی حملے میں 13 افراد شہید ہوگئے ۔غزہ سول ڈیفنس نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ روز غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کی ،غزہ کے شمالی حصے میں 12افراد شہید ہوگئے جبکہ جنوب میں خان یونس کے گرد ونواح میں 10افراد کو نشانہ بنایاگیا جبکہ متعددافرادزخمی ہوگئے ۔دوسری طرف لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقے صیدون میں فضائی حملہ کیا، اسرائیل کی جانب سے پناہ گزینوں کے زیراستعمال اوپن سپورٹس گراؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، حملے میں 13 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے ۔اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جس مقام کو نشانہ بنایا وہاں حماس کے ارکان موجود تھے تاہم اسرائیلی فوج نے اس دعوے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ امریکا نے لبنانی فوج کے سربراہ جنرل روڈولف ہاشم کے ساتھ واشنگٹن میں ہونے والی ملاقاتیں منسوخ کر دیں، کیونکہ امریکا نے لبنانی فوج کے بیان پر اعتراض کیا تھا جس میں اسرائیل کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے بارے میں بات کی گئی تھی۔