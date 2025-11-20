صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مس یونیورس کے مقابلے میں دھاندلی ، 2 جج الگ ہو گئے

لندن (مانیٹرنگ نیوز )سالانہ مس یونیورس مقابلے سے چند روز قبل دو ججوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔۔۔

 ، جن میں سے ایک   نے الزام عائد کیا ہے کہ منتظمین نے فائنلسٹس کے انتخاب کا عمل پہلے سے طے کر رکھا ہے ۔لبنانی نژاد فرانسیسی موسیقار عمر ہرفوش نے انسٹاگرام پر اعلان کیا کہ وہ آٹھ رکنی جیوری سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ مقابلے کا فائنل جمعہ کو تھائی لینڈ میں ہونا ہے ۔کچھ ہی گھنٹوں بعد فرانسیسی فٹبال منیجر کلاڈ میکیلیلے نے بھی غیر متوقع ذاتی وجوہات کی بنا پر مقابلے سے علیحدگی کا اعلان کیا۔

 

