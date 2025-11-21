امریکا سعودی عرب میں اربوں ڈالر کے معاہدے،سرمایہ کاری فورم قائم:مشترکہ اعلامیہ جاری
دیرینہ دوستی اور مضبوط سٹراٹیجک شراکت داری کے عزم کی تجدید، ولی عہدمحمد بن سلمان کی ٹرمپ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں سٹراٹیجک دفاع، مصنوعی ذہانت اورتعلیم و تربیت سمیت کئی معاہدوں،مفاہمتی یادداشتوں اور فریم ورک پر دستخط کئے گئے
واشنگٹن ،ریاض (مانیٹرنگ ڈیسک )سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود کے امریکا کے دورے کے اختتام پرمضبوط شراکت داری پر مبنی امریکا سعودیہ مشترکہ اعلامیہ جاری کردیاگیا،جس میں امریکا اور سعودی عرب سرمایہ کارفورم ،اربوں ڈالر کے معاہدے اور ٹیکنالوجی اور توانائی میں شراکت مضبوط کرنے کا ذکر کیاگیاہے ۔اعلامیہ کے متن میں کہا گیا ہے کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر سعودی عرب و امریکا کے درمیان تاریخی تعلقات اور سٹراٹیجک شراکت کو مضبوط بنانے کے مقصد سے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے 18 اور 19 نومبر کو امر یکا کا سرکاری دورہ کیا ۔امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ولی عہد کا استقبال کیا،دونوں نے ایک دوسرے کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔دورے کے دوران سعودی، امریکی سربراہ اجلاس ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے دیرینہ دوستی اور مضبوط سٹراٹیجک شراکت داری کے عزم کی تجدید کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
سعودی وفد میں وزیرِ توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، سفیرِ سعودی عرب شہزادی ریما بنت بندر، وزیرِ خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، مشیرِ قومی سلامتی ڈاکٹر مساعد العیبان، وزیرِ تجارت ڈاکٹر ماجد القصبی، وزیرِ خزانہ محمد الجدعان اور پی آئی ایف کے گورنر یاسر الرمیان شامل تھے ۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ کے مئی 2025 کے دورہ سعودی عرب کے مثبت نتائج کا ذکر کرتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو تاریخی سطح تک لے جانے کا سنگِ میل قرار دیا۔دونوں فریقوں نے علاقائی و عالمی امور، باہمی دلچسپی کے معاملات اور سٹراٹیجک شراکت کو بڑھانے کے لئے جاری کوششوں پر جامع تبادلہ خیال کیا۔دورے کے دوران، دونوں ممالک نے متعدد تاریخی معاہدوں اور فریم ورک پر دستخط کئے ۔
جن میں معاہدہ سٹراٹیجک دفاع، مصنوعی ذہانت کی سٹراٹیجک شراکت، سول نیو کلیئر توانائی میں تعاون کی بات چیت کے اختتام کا مشترکہ اعلان، یورینیم، اہم معدنیات اور مستقل میگنیٹس کی سپلائی چین کے تحفظ پر سٹراٹیجک فریم ورک، سعودی سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے سٹراٹیجک ورک فریم، مالی و اقتصادی شراکت داری کا انتظامی ڈھانچہ، مالیاتی منڈیوں میں تعاون سے متعلق ترتیبات، امریکی فیڈرل وہیکل سیفٹی سٹینڈرڈز کی باہمی پہچان اور تعلیم و تربیت کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت شامل ہیں ۔ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتونِ اول میلانیا ٹرمپ نے ولی عہد کے اعزاز میں سرکاری عشائیہ دیا ،ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی، امریکی سرمایہ کاری فورم میں بھی شرکت کی جس میں تقریباً 270 ارب ڈالر مالیت کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا اعلان کیا گیا۔ولی عہد نے امریکی ایوانِ نمائندگان کے سپیکر مائیک جونسن سے ملاقات کی اور سینیٹ و ہاؤس کے متعدد رہنماؤں سے گفتگو کی۔