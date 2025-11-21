صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی ایئر شو میں جے ایف 17تھنڈر کے چرچے،فروخت کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخظ

دبئی ایئر شو میں جے ایف 17تھنڈر کے چرچے،فروخت کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخظ

ایم او یو پر دستخط پاکستان کے دفاعی اور صنعتی تعاون میں ایک اہم پیش رفت اور بین الاقوامی سطح پر اس پر اعتماد کی علامت کئی ممالک نے گہری دلچسپی ظاہر کی،دبئی ایئر شو میں معروف سپر مشاق ٹرینر طیاروں کی بھی شرکت ، آئی ایس پی آر

دبئی (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک ) دبئی ایئر شو 2025 میں جے ایف-17 تھنڈر بلاک تھری کے چرچے رہے جبکہ ایک دوست ملک کے ساتھ اس کی خریداری کے حوالے سے یاد داشت پر دستخط بھی کیے گئے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کے لیے یو اے ای میں موجود ہے ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا  کہ ایئر شو کے دوران جدید جے ایف-17 تھنڈر بلاک تھری طیارے نے غیر معمولی دلچسپی حاصل کی۔آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ معرکہ حق میں اس طیارے کی نمایاں کارکردگی نے جے ایف-17 تھنڈر کو ایک قابلِ اعتماد جنگی طیارے کے طور پر عالمی سطح پر اُجاگر کیا اور کئی ممالک نے اس میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک دوست ملک کے ساتھ جے ایف-17 تھنڈر کی خریداری سے متعلق ایم او یو پر دستخط بھی ہوگئے جو پاکستان کے دفاعی اور صنعتی تعاون میں ایک اہم پیش رفت قرار دی گئی ہے ۔آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ معاہدہ جے ایف-17 تھنڈر کی بڑھتی ہوئی عالمی شہرت اور بین الاقوامی سطح پر اس پر اعتماد کی علامت ہے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق دبئی ایئر شو میں معروف سپر مشاق ٹرینر طیاروں نے بھی شرکت کی۔

 

 

