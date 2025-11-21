دہشتگردی کا الزام ،امریکامیں افغان نژادشہری کو 15سال قید
19سالہ مجرم عبداللہ حاجی زادہ کو سزاپوری ہونے پر امریکا بدر کردیاجائے گا
واشنگٹن (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکا میں انتخابات کے روز دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں19سالہ افغان نژادامریکی شہری عبداللہ حاجی زادہ کو 15 سال قید کی سزا سنادی گئی۔ وفاقی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سزا مکمل کرنے کے بعد افغان شہری کو ملک بدر کردیا جائے گا ۔امریکی وفاقی عدالت نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے 19 سالہ عبداللہ حاجی زادہ کو کسی بھی متعلقہ جرم کیلئے مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ مدت کی سزا سنائی ہے ۔استغاثہ کے مطابق عبداللہ حاجی زادہ اور اس کے ساتھی ناصر احمد توحیدی نے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کیلئے دو اے کے 47 رائفلیں اور 500 گولیاں خریدی تھیں جنہیں نومبر 2024 کے انتخابات کے روز داعش کے ایک بڑے حملے میں استعمال ہونا تھاتاہم ان کو اکتوبر میں ہی گرفتار کرلیاگیا۔گرفتاری کے وقت افغان نژاد عبداللہ حاجی زادہ کی عمر صرف 17 سال تھی لیکن اس نے 2025 میں اپنے جرم کا اعتراف کیا جب وہ بالغ ہوچکا تھا۔عبد اللہ حاجی زادہ کے ساتھی ناصر احمد توحیدی نے جون 2025 میں دو سنگین دہشت گردی کے الزامات داعش کو معاونت فراہم کرنے کی کوشش اور دہشت گردی کے جرم میں استعمال ہونے والے اسلحہ کی خریداری کا اعتراف کیا۔ان دونوں الزامات پر 27 سالہ ناصر احمد توحیدی کو 35 سال تک مجموعی قید کی سزا ہوسکتی ہے اور اسے بھی سزا مکمل ہونے کے بعد ملک بدر کردیا جائے گا تاہم اس کی سزا کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے ۔