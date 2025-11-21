طالبان کی سرپرستی میں کالعدم ٹی ٹی پی خطے کیلئے سنگین خطرہ:سلامتی کونسل
پاکستان پر حملوں میں ملوث کالعدم تنظیم کے 6 ہزار جنگجو افغانستان میں موجود ،طالبان کی لاجسٹک اور عملی معاونت حاصل شام، افریقہ اور وسطی ایشیا میں دہشتگردوں کی نقل وحرکت باعث تشویش ،ڈنمارک کی نمائندہ ساندرا کی کمیٹی کو بریفنگ
نیویارک (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک )اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جنوبی اور وسطی ایشیا میں طالبان کی سرپرستی میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان ایک سنگین اور بڑھتا ہوا خطرہ بن چکی ہے ۔ ڈنمارک کی نائب مستقل نمائندہ ساندرا جینسن لینڈی نے نیویارک میں ہونے والے اجلاس میں بطور چیئرپرسن داعش اور القاعدہ پر پابندیوں کی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خطے کے امن کیلئے خطرہ بننے والی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان کی طالبان حکومت کی معاونت حاصل ہے ۔ساندرا جینسن نے بتایا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے تقریباً 6 ہزار جنگجو افغانستان میں موجود ہیں جو پاکستانی سرزمین پر متعدد بڑے اور ہلاکت خیز حملے کر چکے ہیں اورانہیں مقامی حکام کی جانب سے لاجسٹک اور عملی معاونت حاصل ہے ۔انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیم کو افغانستان کی طالبان حکومت کے حکام کی جانب سے ملنے والی مدد نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو مزید تقویت دی جس میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ساندرا جینسن لینڈی نے اپنی بریفنگ میں داعش، القاعدہ اور ان کے علاقائی نیٹ ورکس کے بڑھتے خطرات سے بھی آگاہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ مشرقِ وسطیٰ میں پسپائی کے بعد داعش نے افریقہ کو نیا مرکز بنا لیا جب کہ شام، افریقہ اور وسطی ایشیا کے درمیان غیر ملکی دہشت گرد عناصر کی نقل و حرکت مسلسل تشویش کا باعث ہے ۔ساندرا جینسن نے کہا کہ داعش خراسان کم از کم دو ہزار جنگجوؤں کے ساتھ خطے کے لئے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے ،شیعہ برادری، افغان حکام اور غیر ملکی شہری ان کے اہم اہداف ہیں۔