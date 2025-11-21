ٹرمپ نے جنسی مجرم ایپسٹین کی فائلز عام کرنے کے بل پردستخط کر دئیے
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنسی مجرم ایپسٹین کی فائلز عام کرنے کے بل پردستخط کردئیے۔۔۔
امریکی صدر نے ایک ایسا قانون منظور کر دیا جس کے تحت محکمہ انصاف کو جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق اپنی طویل عرصے سے جاری تحقیقاتی فائلوں کو عوام کے سامنے لانا ہوگا۔ یہ فائلیں طویل عرصے سے ٹرمپ کے سیاسی مخالفین اور ان کے کچھ حامیوں کی جانب سے بھی شفافیت کے مطالبے کے طور پر سامنے لائی جا رہی تھیں۔ بل پر دستخط کے بعد صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ اس سے میرے ایپسٹین سے تعلقات کا سچ سامنے آئے گا۔