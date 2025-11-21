صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامو فوبیا مکروہ اقدام نمٹنا ہوگا:برطانوی وزیراعظم

  • دنیا میرے آگے
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک )بر طانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز روئیے کو مکروہ اقدام قرار دیدیا اور۔۔۔

واضح کردیاکہ ان اقدامات کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔برطانوی وزیراعظم نے ہاؤس آف کامنز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کیلئے اقدامات کر رہی ہے ۔انہوں نے کہامسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ مکروہ اقدام ہے ، اس سے نمٹنا ہوگا اور ان اقدامات کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔برطانوی وزیراعظم نے کہاکہ حکومت مساجد اور مسلم سکولوں کی حفاظت کے لئے فنڈنگ میں اضافہ کر رہی ہے جس کے بعد نفرت انگیز رویہ مانیٹر کیا جاسکے گا اور اس طرح متاثرین کی مدد ہوسکے گی۔

 

