صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ حسینہ کا اشتعال انگیز انٹرویو بنگلہ دیش نے بھارتی سفیر کو طلب کر لیا

  • دنیا میرے آگے
شیخ حسینہ کا اشتعال انگیز انٹرویو بنگلہ دیش نے بھارتی سفیر کو طلب کر لیا

ڈھاکہ (اے پی پی)بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر پون بھڑے کو طلب کر کے مفرور سابقوزیر اعظم شیخ حسینہ کی طرف سے بھارتی میڈیا کو دئیے جانے والے اشتعال انگیز انٹرویو پر سخت احتجاج کیا۔۔۔

وزارت خارجہ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی سہولت کاری سے ہونے والا انٹرویو بنگلہ دیش کی خود مختاری اور ملک میں جاری جمہوری عمل پر حملہ ہے ۔ بھارت نے نہ صرف ایک مجر م کو پناہ دے رکھی ہے بلکہ اسے اشتعال انگیز بیانات کیلئے پلیٹ فارم بھی مہیا کر رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی، 50فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 5 ہزار روپے سستا

موبی لنک بینک کا اسلامی بینکاری خدمات شروع کرنیکا اعلان

زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات میں 8فیصد اضافہ

پاکستان متعدد مصنوعات فلپائن کو برآمد کر سکتا،سفیر

بلغاریہ کا اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak