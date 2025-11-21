شیخ حسینہ کا اشتعال انگیز انٹرویو بنگلہ دیش نے بھارتی سفیر کو طلب کر لیا
ڈھاکہ (اے پی پی)بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر پون بھڑے کو طلب کر کے مفرور سابقوزیر اعظم شیخ حسینہ کی طرف سے بھارتی میڈیا کو دئیے جانے والے اشتعال انگیز انٹرویو پر سخت احتجاج کیا۔۔۔
وزارت خارجہ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی سہولت کاری سے ہونے والا انٹرویو بنگلہ دیش کی خود مختاری اور ملک میں جاری جمہوری عمل پر حملہ ہے ۔ بھارت نے نہ صرف ایک مجر م کو پناہ دے رکھی ہے بلکہ اسے اشتعال انگیز بیانات کیلئے پلیٹ فارم بھی مہیا کر رہا ہے ۔