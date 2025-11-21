امریکا نے بھارت کو 9کروڑڈالرکا اسلحہ بیچنے کی منظوری دیدی
ان ہتھیاروں میں ٹینک شکن میزائل بھی شامل ہوں گے ،امریکی محکمہ خارجہ امریکا کے ساتھ بھارت کی دفاعی تجارت بڑھ کر20 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکا نے بھارت کو نو کروڑ ڈالر مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے ، ان ہتھیاروں میں ٹینک شکن میزائل بھی شامل ہوں گے ۔واضح رہے کہ اگلے 10 سالوں میں دفاعی تعاون کو بڑھانے کیلئے دونوں ممالک نے ایک فریم ورک معاہدے پر اکتوبر میں دستخط کئے تھے ۔صدر ٹرمپ نے انڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ مزید امریکی ساختہ ہتھیار خریدے ۔اگرچہ روس بھارت کیلئے ہتھیاروں کی سپلائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن یہ شرح 2017 اور 2023 کے درمیان 62 فیصد سے کم ہو کر 34 فیصد رہ گئی ہے ۔دوسری طرف امریکا کے ساتھ انڈیا کی دفاعی تجارت 20 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے جو امریکا کو روس اور فرانس کے بعد اسلحہ فراہم کرنے والا تیسرا بڑا ملک بناتا ہے ۔