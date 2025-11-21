6ڈیموکریٹ قانون ساز غدار ،سزائے موت دی جائے :ٹرمپ
غداروں سے غدارانہ سلوک، سزائے موت!،امریکی صدر کی سوشل میڈیا پوسٹ اہلکاروں کو سپہ سالار اعلیٰ کیخلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش ہوئی :وائٹ ہاؤس
واشنگٹن (اے یف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6ڈیموکریٹک قانون سازوں کو غدار قراردیتے ہوئے انہیں سزائے موت دینے کا مطالبہ کردیا،ان کاکہناتھا کہ ان قانون سازوں نے فوج پر زور دیا تھاکہ وہ انتظامیہ کے ’’غیر قانونی احکامات‘‘سے انکار کر دے ، یہ ایک برا عمل ہے اور ہمارے ملک کیلئے خطرناک ہے ، ان کے الفاظ کو قائم نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھاکہ غداروں سے غدارانہ سلوک!نہیں بند کر دو؟،ایک اور پوسٹ میں انہوں نے لکھاکہ فرقہ ورانہ سلوک، سزائے موت!۔ڈیموکریٹک سینیٹرز کے گروپ نے منگل کو ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ انتظامیہ ہماری وردی میں ملبوس فوج اور انٹیلی جنس کمیونٹی کے پیشہ ور افراد کو امریکی شہریوں کے خلاف کھڑا کر رہی ہے ،اس وقت ہمارے آئین کو خطرات بیرونِ ملک سے نہیں بلکہ اندرونِ ملک سے ہیں، آپ غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف سٹیفن ملر نے بدھ کو اس ویڈیو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ امریکی اہلکاروں کو اپنے سپہ سالارِ اعلیٰ کے خلاف بغاوت پر اُکسانے کی کھلی کوشش ہے ۔ویڈیو میں شامل قانون سازوں میں سینیٹر مارک کیلی ، سابق نیوی لڑاکا پائلٹ اور ناسا کے خلا باز اور سینیٹر ایلیسا سلاؤٹکن شامل تھیں جو عراق میں سی آئی اے کے ساتھ خدمات بھی انجام دے چکی ہیں۔قانون سازوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کن احکامات کی بات کر رہے ہیں تاہم ٹرمپ انتظامیہ کو اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک امریکی افواج کے استعمال پر تنقید کا سامنا ہے ۔