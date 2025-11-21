20 سال بعد پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی:مسک
اے آئی اور ہیومینائیڈ روبوٹ غربت ختم کرینگے تاہم اس پر بہت کام کرناہوگا طاقت، بجلی اور مادّے جیسے عوامل پھر بھی پابند رہیں گے :فورم سے خطاب
نیویارک (مانیٹرنگ ڈیسک )ارب پتی ایلون مسک کاکہناہے کہ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس اگلی چند دہائیوں میں انسان کے کام کرنے کی ضرورت کو ختم کر سکتے ہیں، کرنسی کی اہمیت بھی ختم ہوجائے گی۔فاکس بزنس کی رپورٹ کے مطابق مسک نے یو ایس سعودی انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کی اورایک پینل میں انہوں نے ا یک سوال پر کہا مجھے نہیں معلوم کہ طویل مدت سے کیا مراد ہے ، شاید یہ 10 یا 20 سال ہوں یا اس کے آس پاس، میری پیش گوئی ہے کہ پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی۔ یہ بالکل کھیل کھیلنے یا ویڈیو گیم کھیلنے جیسا ہو جائے گا، کام کرنا اختیاری ہو جائے گاتاہم اس مقام تک پہنچنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ پیسہ بھی مستقبل میں غیر متعلق ہو سکتا ہے ، ایک ایسے مستقبل میں جہاں اے آئی اور روبوٹکس غالب ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ طاقت، بجلی اور مادّے جیسے عوامل پھر بھی پابند رہیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ اے آئی اور ہیومینائیڈ روبوٹ دراصل غربت کا خاتمہ کر دیں گے اور اگرچہ ٹیسلا اس شعبے میں پیشرو ہوگی لیکن بہت سی دوسری کمپنیاں بھی ہیومینائیڈ روبوٹس تیار کریں گی۔سب کو مالا مال کرنے کا بنیادی طور پر ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اے آئی اور روبوٹکس ہے ۔