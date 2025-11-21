پاک بھارت جنگ 350فیصدٹیرف کی دھمکی سے روکی:ٹرمپ
وزیراعظم شہباز شریف نے فون کر کے بتایا کہ میں نے لاکھوں جانیں بچالی ہیں پوٹن سے کچھ مایوس ہوں ،سوڈان پر کام شروع کرنے والے ہیں :امریکی صدر
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ روکنے کا کریڈٹ لے لیا،ٹرمپ کا کہناتھا انہوں نے پاک بھارت جنگ ساڑھے تین سو فیصد ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی سے روکی۔ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی کی فوجی کشیدگی پر تازہ گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں فون کر کے بتایا کہ انہوں نے لاکھوں جانیں بچائیں ۔ امریکی صدرکا کہناتھا میں تنازعات کو حل کرنے میں اچھا ہوں، بھارت اورپاکستان، ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے ، میں نے کہا ٹھیک ہے ، آپ لڑ سکتے ہیں لیکن میں دونوں ممالک پر 350 فیصد ٹیرف لگا رہا ہوں،پھر مودی کا فون آیاکہ وہ جنگ نہیں کررہے ،میں 8جنگیں ختم کروا چکا، ان میں سے 5ٹیرف کی دھمکی کے ذریعے ختم کرائیں۔پوٹن میرے دوست ہیں تاہم فی الحال میں ان سے مایوس ہوں اور یوکرین جنگ نہیں رکوا سکا،سعودی ولی عہد چاہتے تھے کہ میں سوڈان کے حوالے سے کچھ بڑا کروں ،اب ہم سوڈان پر کام شروع کرنے والے ہیں۔