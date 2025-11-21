جنوبی کوریا:مسافر کشتی چٹانوں میں پھنس گئی، 267 افراد کو بچا لیا گیا
سیول (اے ایف پی)جنوبی کوریا کی ایک مسافر کشتی ملک کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب چٹانوں سے ٹکرا کر پھنس گئی۔۔۔
تاہم کوسٹ گارڈ نے اس میں سوار تمام 267 مسافروں کو بحفاظت بچا لیا ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملکہ جینوویا ٹو نامی فیری بدھ کی شام جانگسان جزیرے کے قریب غیر آباد جزیرے جوگدو کے پاس چٹانی ریف پر پھنس گئی۔جہاز فی الحال حرکت نہیں کر سکتا لیکن حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس کے ڈوبنے یا پلٹنے کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے ، جہاز کے چٹان سے ٹکرانے کے جھٹکے سے 27 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں ۔