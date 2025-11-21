خاتون صحافیوں کیساتھ توہین آمیز سلوک ،وائٹ ہاؤس کی وضاحتیں
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خاتون صحافی کیساتھ توہین آمیز سلوک کی وائرل ویڈیو پر متعدد حلقوں کی تنقیدکے بعد وائٹ ہاؤس وضاحتیں دینے لگا۔۔۔
حال ہی میں ایئر فورس ون پر صحافیوں کے ساتھ کی گئی ایک مختصر گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے بلوم برگ کی سینئر رپورٹر کیتھرین لوسی کے سوال کو کاٹتے ہوئے اِنہیں توہین آمیز لقب سے پکارا تھاجبکہ ایک اور واقعہ میں اے بی سی نیوز کی رپورٹر میری بروس کیساتھ بھی سخت لہجہ استعمال کیا۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کا دفاع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی سخت سوال کرے گا تو جواب میں سخت لہجہ برداشت بھی کرنا ہوگا۔