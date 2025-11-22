روس یوکرین جنگ:ٹرمپ کا 28 نکاتی امن منصوبہ،پوٹن کی حمایت،زیلنکسی کو تحفظات
امن منصوبہ جنگ کے خاتمے کیلئے تصفیہ کی بنیاد بن سکتا ہے :روسی صدر ،یوکرین جمعرات تک معاہدہ کرلے :امریکی صدر متبادل تجاویز دوں گا :زیلنسکی ،یورپی اتحادیوں سے مشاورت ،یورپی یونین جی 20اجلاس میں امن منصوبے پر غور کریگی
واشنگٹن، ماسکو ،کیف (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک )امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ بندی کیلئے 28نکاتی امن منصوبہ سامنے آگیا ،روسی صدر ولادی میر پوٹن نے منصوبے کی حمایت کردی جبکہ یوکرینی صدر نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متبادل تجاویز دینے کا کہاہے ۔ وائٹ ہاؤ س کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں،پیش رفت کا مرکز وہ امن تجویز ہے جسے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سٹیوو ٹکوف نے تیار کیا ہے اور جس پر اس وقت روس اور یوکرین دونوں سے مشاورت جاری ہے ۔ روس کے صدر ولادی میر پوٹن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یوکرین جنگ کے خاتمے کیلئے امن منصوبہ تصفیہ کی بنیاد بن سکتا ہے ۔یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے صدر ٹرمپ کی تجویز پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور حالیہ پیشرفت پر اپنے ساتھیوں سے مشورے شروع کردئیے ہیں۔ یوکرین کے صدارتی دفتر نے تصدیق کی کہ امریکا کی جانب سے روس کیساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق امن منصوبے کا مسودہ موصول ہوگیا ہے اور صدر زیلنسکی جلد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس پر بات چیت کریں گے ۔ زیلنسکی نے فرانسیسی ہم منصب، برطانوی وزیراعظم اور جرمن چانسلر سے گفتگو کی ہے ۔
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یوکرین جمعرات تک امریکی امن معاہدہ قبول کرلے ورنہ اس کا سخت وقت شروع ہوجائے گا ،ہم دفاعی امداد اوراسلحہ کی فراہمی روک دینگے ۔28نکاتی امن منصوبے میں یوکرین کی خودمختاری کی تصدیق کرنے ، روس کے حملہ نہ کرنے ،یوکرین کی مسلح افواج کا حجم 6لاکھ تک محدود کرنے ، یوکرین میں نیٹو فوجیوں کو تعینات نہ کرنے سمیت کئی اہم شقیں شامل ہیں ۔یورپی یونین کے سربراہوں نے کہا ہے کہ انہیں یوکرین کی جنگ روکنے کیلئے 28 نکاتی امریکی تجویز باضابطہ طور پر موصول نہیں ہوئی تاہم جنوبی افریقہ میں جی 20 سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے رہنمااس پربات کریں گے ۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے جوہانسبرگ میں سربراہی اجلاس سے پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ یورپی یونین کو کسی منصوبے سے آگا ہ نہیں کیاگیا ۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے کہا کہ 28 نکاتی پلان کو منظر عام پر لایا گیا ہے ،ہم G20 کے موقع پر یورپی رہنماؤں اور یہاں کے رہنماؤں کے ساتھ صورتحال پر بات کریں گے ۔