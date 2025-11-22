بنگلہ دیش :زلزلے سے تباہی ، 9افراد جاں بحق ،300 زخمی
شدت 5.7ریکارڈ ،گہرائی 10کلومیٹر ،ڈھاکا میں 8 منزلہ عمارت زمین بوس
ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش میں گزشتہ روز5اعشاریہ 7شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا،جس کے جھٹکے بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں محسوس کئے گئے جبکہ ایک بچے سمیت 9 افراد جاں بحق ہوگئے اور300سے زائد زخمی ہوئے ،9شدیدزخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث ہسپتال داخل کروادیاگیا ،ڈھاکہ میں زلزلے کے جھٹکوں سے 14عمارتوں کو نقصان پہنچا جبکہ ایک 8منزلہ عمار ت زمین بوس ہوگئی۔جرمن ریسرچ سینٹر فار جیوسائنسز کے مطابق اس زلزلے کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔صبح کے وقت 10بج کر 38منٹ پرآنیوالے زلزلے کا مرکز نارسنگدی میں تھا جو ڈھاکہ سے تقریباً 33 کلومیٹر کی دوری پر تھا،زلزلے کے جھٹکے 26سیکنڈ تک محسوس کئے جاتے رہے ۔ بھارت کے مشرقی علاقوں اور خاص طور پر کولکتہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے ۔ جانی نقصانات کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی البتہ کچھ تعمیرات کو نقصان پہنچا ۔