صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش :زلزلے سے تباہی ، 9افراد جاں بحق ،300 زخمی

  • دنیا میرے آگے
بنگلہ دیش :زلزلے سے تباہی ، 9افراد جاں بحق ،300 زخمی

شدت 5.7ریکارڈ ،گہرائی 10کلومیٹر ،ڈھاکا میں 8 منزلہ عمارت زمین بوس

ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش میں گزشتہ روز5اعشاریہ 7شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا،جس کے جھٹکے بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں محسوس کئے گئے جبکہ ایک بچے سمیت  9 افراد جاں بحق ہوگئے اور300سے زائد زخمی ہوئے ،9شدیدزخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث ہسپتال داخل کروادیاگیا ،ڈھاکہ میں زلزلے کے جھٹکوں سے 14عمارتوں کو نقصان پہنچا جبکہ ایک 8منزلہ عمار ت زمین بوس ہوگئی۔جرمن ریسرچ سینٹر فار جیوسائنسز کے مطابق اس زلزلے کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔صبح کے وقت 10بج کر 38منٹ پرآنیوالے زلزلے کا مرکز نارسنگدی میں تھا جو ڈھاکہ سے تقریباً 33 کلومیٹر کی دوری پر تھا،زلزلے کے جھٹکے 26سیکنڈ تک محسوس کئے جاتے رہے ۔ بھارت کے مشرقی علاقوں اور خاص طور پر کولکتہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے ۔ جانی نقصانات کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی البتہ کچھ تعمیرات کو نقصان پہنچا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،72ارب خسارہ

ڈالر کی قدرمیں 3 پیسے کمی،سونامستحکم ،چاندی سستی

سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر

پاک، چین تجارت کے حجم میں 21فیصداضافہ ریکارڈ

ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنسزآج سے شروع ہوگی

مرکنٹائل ایکسچینج میں52ارب کے 63483سودے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak