مقبوضہ کشمیر:بھارتی فوج کا اخبارکے دفتر پر چھاپہ، اسلحہ برآمدگی کا دعویٰ
نئی دہلی ،سری نگر (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) مقبوضہ کشمیر میں اخبار کشمیر ٹائمز کے دفتر پر بھارتی فوج نے چھاپہ مارا اور اسلحہ برآمدگی کادعویٰ کرڈالا ،جس سے صحافتی حلقوں میں تشویش پیدا ہوگئی۔۔۔
بھارتی پولیس کا دعویٰ ہے کہ کشمیر ٹائمز کے دفتر سے کلاشنکوف ،کارتوس، پستول راؤنڈز اور 3 گرینیڈ لیورز برآمد ہوئے ، اخبار کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین سمیت ادارے کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج کرلی گئی ہے ۔ تجزیہ کاروں نے چھاپے کو مقبوضہ کشمیر میں جاری سخت ترین سکیورٹی پالیسیوں اور اختلافی آوازوں کو دبانے کی کوششوں کا تسلسل قرار دے دیا ۔