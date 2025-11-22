ٹرمپ سے زہران ممدانی کی ملاقات ،میئرنیویارک کی ہرممکن مددکرینگے :امریکی صدر
واشنگٹن (اے ایف پی)صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاہے کہ میں نیویارک کے نو منتخب میئرزہران ممدانی کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد دینا چاہتا ہوں۔۔۔
مجھے امید ہے کہ وہ ایک شاندار میئر ثابت ہونگے ۔وائٹ ہاؤس میں زہران ممدانی کیساتھ ہونے والی ملاقات کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایک مضبوط اور انتہائی محفوظ نیویارک بنانے جارہیں ہیں ،ہم زہران ممدانی کی ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکیں،زہران ممدانی نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔زہران ممدانی کا کہناتھاکہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات نہایت مفید رہی،ہم نے اختلافات کی بجائے ترقی کے مواقعوں پر بات کی ،میں ان کیساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں ۔