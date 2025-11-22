امریکا جوہری تنصیبات کی بحالی سے روکنے کیلئے دھمکیاں دے رہا:ایران
تہران (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو جوہری تنصیبات کو بحال کرنے سے روکنے کیلئے امریکا کی جانب حملوں کی دھمکیاں بھی موصول ہو رہی ہیں۔۔۔
برطانوی میگزین دی اکانومسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہناتھاکہ ایرانی جوہری مقامات کی نگرانی کیلئے اب کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جاناچاہئے ۔دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم عزیزی نے میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکا کے دعوے کے مطابق جوہری تنصیبات تباہ ہوگئیں تو تلاشی کس بات کی۔