عدالت نے ٹرمپ کو واشنگٹن میں فوج تعینات کرنے سے روک دیا
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا میں ایک فیڈرل جج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں فوجی اہلکار تعینات کرنے سے عارضی طور پر روک دیا۔۔۔
ڈسٹرکٹ جج جیا کوب نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ٹرمپ نے مقامی حکام کے قانونی اختیارات یعنی میئر کی اتھارٹی کو نظرانداز کیا ہے تاہم یہ حکم فوری مو ثر نہیں ہے ، جج نے فیصلہ 21 دن کیلئے موخر کیا ہے تاکہ انتظامیہ اپیل دائر کرسکے ۔جج نے کہا کہ صدر کو وفاقی املاک کو تحفظ دینے کا اختیار ہے لیکن وہ مقامی جرائم کنٹرول انفورسمنٹ کے کام میں یکطرفہ فوج استعمال نہیں کرسکتے ۔