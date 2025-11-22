میکسیکن فنکارہ فریڈا کاہلو کی پینٹنگ 15ارب روپے سے زائد میں فروخت
نیویارک (اے ایف پی)مشہور میکسیکن فنکارہ فریڈا کاہلو کی ایک خود تصویری پینٹنگ نیویارک میں ہونے والی نیلامی میں 54اعشاریہ 6 ملین ڈالر (15ارب 32کروڑ 40لاکھ 36ہزار پاکستانی روپے )میں فروخت ہو گئی۔۔۔
جس سے خواتین فنکاروں کی سب سے زیادہ مہنگی فروخت ہونے والی پینٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ،یہ پینٹنگ 1940 میں تیار کی گئی تھی اور اس کا عنوان دی ڈریم ،دی بیڈ تھا ۔اس سے قبل امریکی مصور جارجیا او کیف کی 1932میں بنائی پینٹنگ 2014میں 44اعشاریہ 4امریکی ڈالر(12ارب 46کروڑ،13لاکھ 4ہزار )میں فروخت ہوئی تھی ۔