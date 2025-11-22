صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مس یونیورس کا تاج میکسیکو کی فاطمہ بوش کے سر سج گیا

  • دنیا میرے آگے
مس یونیورس کا تاج میکسیکو کی فاطمہ بوش کے سر سج گیا

نانتھابوری،تھائی لینڈ (اے ایف پی)تھائی لینڈ میں مس یونیورس کے فائنل مقابلے کا تاج میکسیکو کی فاطمہ بوش کے سر سج گیا۔25 سالہ فاطمہ بوش انسانیت دوست سرگرمیوں اور رضاکارانہ کاموں کیلئے مشہور ہیں۔۔۔

مقابلے میں ایک لائیو سٹریم کے دوران تھائی ایونٹ ڈائریکٹر نے انکی سرِعام سرزنش کی لیکن اسکے باوجود فاطمہ بوش مداحوں کی پسندیدہ امیدوار قرار پائیں۔ مس یونیورس 2025 کے مقابلے میں 120 ممالک کی حسیناؤں نے حصہ لیا تھا، فائنل کے نتائج میں تھائی لینڈ کی امیدوار رنر اپ قرار پائیں جبکہ وینزویلا اور فلپائن کی حسینائیں بھی ٹاپ فائیو میں شامل رہیں، مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی 25 سالہ روما ریاض نے کی جبکہ فلسطین کی پہلی حسینہ نادین ایوب بھی مِس یونیورس ایونٹ میں جلوہ گر ہوئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،72ارب خسارہ

ڈالر کی قدرمیں 3 پیسے کمی،سونامستحکم ،چاندی سستی

سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر

پاک، چین تجارت کے حجم میں 21فیصداضافہ ریکارڈ

ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنسزآج سے شروع ہوگی

مرکنٹائل ایکسچینج میں52ارب کے 63483سودے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak