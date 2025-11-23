صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
ایبسٹین کیس میں ٹرمپ کیساتھ اختلاف ، خاتون رکن کانگریس مارجوری ٹیلر مستعفی

واشنگٹن(رائٹرز)جیفری ایبسٹین کے کیس سے متعلق ٹرمپ کیساتھ اختلاف کے باعث ریپبلکن خاتون رکن کانگریس مارجوری ٹیلر مستعفی ہو گئیں۔۔۔

سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ استعفیٰ ریپبلکن پارٹی میں اندرونی جھگڑوں اور سینئر قیادت کے دباؤ کا نتیجہ ہے ۔ گرین نے کہا کہ وہ مستقبل میں دیگر سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں گی۔گرین نے واضح کیا کہ زیادتی اور انسانی سمگلنگ کا شکار خواتین کیلئے دفاعی کوشش کے باعث انہیں غدار قرار دینا یا صدر کی جانب سے دھمکی ناقابل قبول ہے ۔

