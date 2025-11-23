صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  دنیا میرے آگے
دبئی ایئر شو میں طیارے کی تباہی بھارتیوں کی فضائیہ پر تنقید ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ

نئی دہلی(اے پی پی)دبئی میں ایئر شو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ تیجس گرنے کے بعد بھارتیوں نے ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔تیجس گرنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین نے اپنی فضائیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔۔۔

انوشی تیواری بھارتی صارف نے ایکس پر لکھا کہ یہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کیلئے ایک بہت بڑی رسوائی ہے ۔ ایئر فورس کے سربراہ کو فورا ََعہدے سے ہٹا دینا چاہیے ۔بھارتی عوام نے ایکس پر کہا کہ فضائیہ کے سربراہ کے پیشہ ورانہ نظم و ضبط کے بجائے بالی ووڈ انداز کے بیانات کا یہی نتیجہ نکلتا ہے ؟۔یاد رہے دو سال سے بھی کم عرصے میں تیجس طیارے کا یہ دوسرا حادثہ ہے ،مارچ 2024 میں تیجس لڑاکا طیارہ راجستھان کے شہرجیسلمیرمیں گرکرتباہ ہواتھا۔

