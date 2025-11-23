غزہ :اسرائیلی فضائی حملے 21افراد شہید ،درجنوں زخمی
غزہ (اے ایف پی،رائٹرز)غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 21 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ۔ سول دفاع کے ترجمان محمود باسل نے کہا پانچ الگ الگ فضائی حملے کئے گئے جو جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہیں۔۔۔
ہلاک ہونے والوں میں عام شہری شامل ہیں ،متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں الشجاعیہ اور الزیتون کے علاقوں کے متعدد مقامات پر سخت فوجی گھیرا بندی بھی نافذ کر دی ہے ۔اسرائیلی فوج نے ہفتے کو جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے ۔ فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی دفاعی ایکشن کے طور پر کی گئی تاکہ سرحدی علاقوں میں خطرات کو ختم کیا جا سکے ۔ حزب اللہ نے حملوں کی شدید مذمت کی ہے ، لبنانی حکام کے مطابق جنوبی علاقے میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور پانچ زخمی ہوگئے ،اب تک جنگ بندی کے بعد لبنان میں 330 سے زائد افراد شہید اور 945 زخمی ہوچکے ہیں ۔