صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی 20 اجلاس ،یوکرین کے مستقبل پر یورپ امریکا تقسیم

  • دنیا میرے آگے
جی 20 اجلاس ،یوکرین کے مستقبل پر یورپ امریکا تقسیم

جوہانسبرگ(اے ایف پی)جوہانسبرگ میں جی20 اجلاس میں امریکا اور یورپ کے درمیان یوکرین کے مستقبل پر اختلافات سامنے آ گئے ۔جنوبی افریقا میں ہونے والے اجلاس میں مغربی رہنماؤں نے امریکی منصوبے کو یوکرین کی جنگ ختم کرنے کیلئے ابتدائی بنیاد قرار دیا۔۔۔

 مگر کہا کہ اس پر مزید کام کی ضرورت ہے ۔ یورپی ممالک، کینیڈا اور جاپان کے رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا سرحدیں طاقت کے زور پر تبدیل نہیں ہونی چاہئیں۔ انہوں نے یوکرین کی مسلح افواج پر ممکنہ پابندیوں پر تشویش ظاہر کی، یورپی رہنماؤں نے کہا کسی بھی منصوبے کو یورپی اتحادیوں اور نیٹو کے مشترکہ تعاون سے اپنانا ضروری ہے ۔ مشترکہ اعلامیے میں یوکرین، سوڈان، کانگو اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کی کوششوں کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ رہنما اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل رہنمائی میں ان خطوں میں پائیدار امن کے لیے کام کریں گے ،مشترکہ اعلامیے کے مطابق جی 20 سربراہ اجلاس میں اہم معدنیات کی سپلائی جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔واضح رہے امریکا کی جانب سے جی 20 سربراہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

معدے کے معائنے کیلئے AI کیپسول، 8منٹ میں مکمل جانچ

کونٹینٹ کری ایٹر نے فوٹو شوٹ کیلئے بھنویں صاف کروا دیں

رات کو پستے کھانے سے قوتِ مدافعت میں اضافہ

ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی

چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak