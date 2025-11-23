جی 20 اجلاس ،یوکرین کے مستقبل پر یورپ امریکا تقسیم
جوہانسبرگ(اے ایف پی)جوہانسبرگ میں جی20 اجلاس میں امریکا اور یورپ کے درمیان یوکرین کے مستقبل پر اختلافات سامنے آ گئے ۔جنوبی افریقا میں ہونے والے اجلاس میں مغربی رہنماؤں نے امریکی منصوبے کو یوکرین کی جنگ ختم کرنے کیلئے ابتدائی بنیاد قرار دیا۔۔۔
مگر کہا کہ اس پر مزید کام کی ضرورت ہے ۔ یورپی ممالک، کینیڈا اور جاپان کے رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا سرحدیں طاقت کے زور پر تبدیل نہیں ہونی چاہئیں۔ انہوں نے یوکرین کی مسلح افواج پر ممکنہ پابندیوں پر تشویش ظاہر کی، یورپی رہنماؤں نے کہا کسی بھی منصوبے کو یورپی اتحادیوں اور نیٹو کے مشترکہ تعاون سے اپنانا ضروری ہے ۔ مشترکہ اعلامیے میں یوکرین، سوڈان، کانگو اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کی کوششوں کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ رہنما اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل رہنمائی میں ان خطوں میں پائیدار امن کے لیے کام کریں گے ،مشترکہ اعلامیے کے مطابق جی 20 سربراہ اجلاس میں اہم معدنیات کی سپلائی جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔واضح رہے امریکا کی جانب سے جی 20 سربراہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا۔