لبنان:اسرائیلی حملہ، حزب اللہ کے فوجی سربراہ شہید

  • دنیا میرے آگے
عمارت پر 3 میزائل داغے گئے ، 5 دیگر افراد بھی شہید ، 28 شدید زخمی

بیروت ،غزہ(اے ایف پی)لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے فوجی سربراہ ہیثم علی طبطبائی شہید ہو گئے۔ حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا ،کئی افراد ملبے تلے دب گئے ، عمارت پر تین میزائل داغے گئے جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید،28 زخمی ہوئے ۔ حزب اللہ نے طبطبائی کی شہادت کی تصدیق کر دی جبکہ حملے کو سرخ لکیر عبور کرنے والا واقعہ قرار دیا۔امریکا نے 2016 میں طبطبائی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر 50 لاکھ ڈالر تک انعام کی پیشکش کی تھی۔ لبنانی صدر جوزف عون نے اسرائیلی حملے کے بعد عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر عون نے کہا عالمی برادری لبنانی عوام پر حملے بند کروائے۔

اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس کو دوبارہ منظم ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو غزہ میں حماس کے مقامی کمانڈر کو شہید کر دیا جس کی شناخت علاء الحدیدی کے طور پر کی گئی، جو حماس کے پروڈکشن ہیڈکوارٹرز میں سپلائی کے سربراہ تھے ۔قاہرہ میں حماس کے سینئر رہنماؤں نے مصری انٹیلی جنس چیف حسن رشاد سے غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات کیے ۔حماس کے وفد کی قیادت خلیل الحیہ کر رہے تھے ۔ حماس نے جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر مکمل عملدرآمد اور اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خاتمے پر زور دیا، اگلے مرحلے میں حماس کے غیر مسلح ہونے ، غزہ میں عبوری حکومتی ڈھانچے اور عالمی فورس کی تعیناتی پر ابتدائی تبادلہ خیال کیا گیا ۔ 

