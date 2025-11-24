صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا چین سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا

  • دنیا میرے آگے
امریکا چین سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)امریکا چین سے سرکاری شعبے کے قرضوں کا سب سے بڑا وصول کنندہ ہے، جسے 200 ارب ڈالر سے زائد کی رقم تقریباً 25 سو منصوبوں اور سرگرمیوں کے لیے ملی۔

چینی سرکاری ادارے امریکا کے ہر کونے اور ہر شعبے میں سرگرم ہیں۔ امریکی یونیورسٹی ولیم اینڈ میری کی ریسرچ لیب ایڈ ڈیٹا کی جانب سے شائع کردہ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق چین نے ٹیکساس اور لوئیزیانا میں ایل این جی پراجیکٹس، شمالی ورجینیا میں ڈیٹا سنٹرز، نیویارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے اور لاس اینجلس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر ٹرمینلز، میٹرہارن ایکسپریس نیچرل گیس پائپ لائن اور ڈکوٹا ایکسیس آئل پائپ لائن میں فنانسنگ کر رکھی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak