سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم خالدہ ضیا کی طبیعت ناساز، ہسپتال میں داخل
ڈھاکا(دنیا مانیٹرنگ)بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن اور سابق وزیراعظم بیگم خالدہ ضیا کو ڈھاکا کے ہسپتال میں طبی معائنے کیلئے داخل کروا دیا گیا۔
خالدہ ضیا کے ذاتی معالج زاہد حسین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا 79 سالہ سابق وزیر اعظم کو میڈیکل بورڈ کے مشورے پر کئی اہم ٹیسٹوں کے لیے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے ، ٹیسٹ رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد بورڈ اگلے اقدامات کا فیصلہ کرے گا۔بنگلادیشی میڈیا کے مطابق خالدہ ضیا گزشتہ کئی برسوں سے متعدد پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہیں، جن میں گٹھیا (آرتھرائٹس)، ذیابیطس، گردوں کے مسائل، پھیپھڑوں کی تکالیف اور آنکھوں کے امراض شامل ہیں۔