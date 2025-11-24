وینزویلا کے قریب امریکی فوجی نقل و حرکت،برازیل کا اظہار تشویش
جوہانسبرگ،کراکس (اے ایف پی) جوہانسبرگ میں جی 20 اجلاس کے بعد برازیلی صدر لولا ڈا سلوا نے امریکا کی وینزویلا کے قریب فوجی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
لولاڈا سلوا کا کہنا تھا کیریبین سی میں امریکی جنگی بحری جہاز، ایئرکرافٹ کیریئر گروپ اور اسٹیلتھ طیاروں کی تعیناتی علاقے کو تنازع کی طرف دھکیل سکتی ہے ۔ادھر وینزویلا ایئرلائنز ایسوسی ایشن کے مطابق سپین، پرتگال، چلی، کولمبیا، برازیل اورٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی چھ ایئر لائنز نے امریکی فوجی سرگرمیوں کے خطرے کے پیش نظر ملک کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔