صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وینزویلا کے قریب امریکی فوجی نقل و حرکت،برازیل کا اظہار تشویش

  • دنیا میرے آگے
وینزویلا کے قریب امریکی فوجی نقل و حرکت،برازیل کا اظہار تشویش

جوہانسبرگ،کراکس (اے ایف پی) جوہانسبرگ میں جی 20 اجلاس کے بعد برازیلی صدر لولا ڈا سلوا نے امریکا کی وینزویلا کے قریب فوجی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔

لولاڈا سلوا کا کہنا تھا کیریبین سی میں امریکی جنگی بحری جہاز، ایئرکرافٹ کیریئر گروپ اور اسٹیلتھ طیاروں کی تعیناتی علاقے کو تنازع کی طرف دھکیل سکتی ہے ۔ادھر وینزویلا ایئرلائنز ایسوسی ایشن کے مطابق سپین، پرتگال، چلی، کولمبیا، برازیل اورٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی چھ ایئر لائنز نے امریکی فوجی سرگرمیوں کے خطرے کے پیش نظر ملک کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں 10 برس سے گمشدہ بلی مالکان کو مل گئی

سرد ی میں جسم میں پانی کی کمی کا اشارہ دینے والی نشانیاں

بستر پر 33 گھنٹے سے زائد لیٹ کر مقابلہ جیتنے والا شخص

صارف کا اے آئی تصویر کی بنیاد پر کیفے سے رقم واپسی کا مطالبہ

رات کو پستے کھانے سے آنتوں کے جرثومے مفید ہو سکتے

12 ہزار سال قدیم خاتون اور ہنس کا مجسمہ دریافت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak