غزہ:بارش نے ہزاروں بے گھر افراد کی خیمہ بستی ڈبو دی
مصر، قطر اور ترک وفودکا غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال سکیورٹی خدشات،اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے دورہ بھارت منسوخ کردیا
غزہ،یروشلم،نیو یارک (اے ایف پی)غزہ میں موسلادھار بارش نے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے پانی میں ڈبو دئیے ۔جس کے باعث فلسطینیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مقامی حکام نے کہا 3لاکھ نئے خیموں کی فوری ضرورت ہے ۔ قاہرہ میں مصر، قطر اور ترک وفود نے امریکی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال کیلئے ملاقات کی۔ اجلاس میں مصر اور ترکیہ کے خفیہ اداروں کے سربراہ اور قطر کے وزیر اعظم شامل تھے ۔گزشتہ دنوں نئی دہلی میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد سکیورٹی خدشات کے باعث اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر اپنا دورہ بھارت ملتوی کردیا ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دو سالہ غزہ جنگ اور مغربی کنارے میں اقتصادی پابندیوں نے فلسطینی معیشت کو تاریخی بدترین زوال کی جانب دھکیل دیا ، فلسطینی معیشت 2022 کے مقابلے میں 30 فیصد سکڑ گئی۔اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان 22 سالہ سلطان عبدالعزیز کو شہید کر دیا جس پر الزام تھا کہ اس نے 2024 میں کیدو مِم بستی میں اسرائیلی شہری گیڈون پیری کو ہتھوڑی کے وار سے قتل کیا تھا۔اسرائیلی فوج نے کارروائی کے دوران سلطان کے 5ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ادھر حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدہ کے تحت ایک اور اسرائیلی کی لاش واپس کر دی ۔یروشلم کے قریب العیزاریہ میں کئی مکانات اور کاروباری اداروں کو اسرائیلی حکام نے مسماری اور خالی کرانے کے نوٹس جاری کیے ہیں۔