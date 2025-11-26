صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واشنگٹن،کیف(اے ایف پی)ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان معاہدہ بہت قریب ہے ،امریکی حکام کے مطابق نیا مجوزہ امن منصوبہ یوکرین کے لیے پہلے سے بہتر ہے ، مگر چند نازک معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ امریکا کے نظرثانی شدہ امن منصوبے کے بنیادی نکات گہرے معاہدوں کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، مسودہ ابھی جاری نہیں ہوا۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین آگے بڑھنے کو تیار ہے ، تاہم حساس نکات پر بات چیت باقی ہے ۔ انہوں نے یورپی رہنماؤں کی شمولیت کو بھی ضروری قرار دیا۔ دوسری جانب ٹرمپ نے مسلم برادر ہڈکی لبنان، مصر اور اردن میں موجود شاخوں کو غیر ملکی دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا حکم نامہ جاری کیا۔مسلم برادر جماعت پہلے ہی مصر، سعودی عرب اور اردن میں ممنوع ہے ۔ ٹرمپ نے "جینیسس مشن" کے نام سے ایک نیا قومی منصوبہ شروع کیا ہے جس کا مقصد مصنوعی ذہانت کے ذریعے سائنسی تحقیقات کو تیز کرنا ہے ۔ ٹرمپ نے اسے مین ہیٹن پروجیکٹ کے مساوی قرار دیا۔ منصوبے کے تحت توانائی کے محکمہ کو سپر کمپیوٹرز، وفاقی ڈیٹا اور تحقیقی مراکز کو مربوط کر کے اہم سائنسی شعبوں میں تیز پیش رفت کی ذمہ داری دی گئی ہے ۔

 

 

 

