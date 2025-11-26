صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا:پارلیمان میں برقع پہن کر آنے والی سینیٹر معطل

  • دنیا میرے آگے
آسٹریلیا:پارلیمان میں برقع پہن کر آنے والی سینیٹر معطل

سڈنی(دنیا مانیٹرنگ)آسٹریلیا کی سینیٹ نے منگل کو انتہائی دائیں بازو کی سینیٹر پولین ہینسن کو اس وقت سات روز کے لیے معطل کر دیا، جب وہ عوامی مقامات پر مسلم لباس پر پابندی کے اپنے مطالبے کی مہم کے لیے برقع پہن کر ایوان میں پہنچیں۔۔۔۔

 بیشتر قانون سازوں کی طرف سے ان کی اس حرکت کی مذمت کی گئی۔پولین ہینسن عوامی مقامات پر برقع اور چہرے کو ڈھانپنے والے لباس کی مخالفت کرتی رہی ہیں اور جب انہیں اس پر پابندی کا بل پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی، تو وہ پیر کو ایوان بالا میں برقع پہن کر پہنچ گئیں۔

 

 

