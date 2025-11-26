صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی عدالت کا رکن ممالک کو ہم جنس پسندوں کی شادیاں تسلیم کرنیکا حکم

  • دنیا میرے آگے
برسلز(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)یورپی یونین کی اعلیٰ ترین عدالت نے ہم جنس پسند جوڑوں کے حقوق کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ رکن ممالک جو اپنی حدود میں ہم جنس پسندوں کے مابین شادیوں کی۔۔۔

 اجازت نہیں دیتے ، انہیں دوسرے یورپی ممالک میں ہونے والی ایسی شادیاں تسلیم کرنا ہوں گی۔عدالت نے یہ فیصلہ پولش ہم جنس پسند جوڑے کے حق میں دیا، جو جرمنی میں شادی کے بعد واپس پولینڈ منتقل ہوا تھا، جہاں حکام نے یہ کہہ کر ان کی شادی کا اندراج کرنے سے انکار کر دیا کہ پولش قانون ایسی شادی کو تسلیم نہیں کرتا۔

 

 

